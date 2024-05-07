«Указанные ограничения вводятся на основании утвержденных проектов организации дорожного движения, разработанных департаментом транспорта, в целях повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности», — сообщили в ведомстве.
На ул. Вольской в Самаре запретили парковать транспорт
С 7 мая 2024 года по улице Вольской (на участке от ул. 22 Партсъезда до ул. Каховской) будет введен полный запрет остановки транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.