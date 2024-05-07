Семьи пингвинов в Приморском океанариуме готовятся к пополнению

В Приморском океанариуме семьи пингвинов Гумбольдта готовятся к пополнению. Несколько пар этих птиц ожидают появления потомства благодаря благоприятным условиям содержания в научно-образовательном комплексе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе учреждения.

Начальник отдела орнитологии Олеся Чернышова рассказала, что инкубационный период длится примерно от 36 до 46 дней, а после рождения птенцы остаются с родителями около 2,5−3 месяцев. В этот период они кормятся полупереваренной рыбой, а затем переводятся в изолятор, где учатся питаться самостоятельно.