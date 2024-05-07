Семьи пингвинов в Приморском океанариуме готовятся к пополнению

В Приморском океанариуме семьи пингвинов Гумбольдта готовятся к пополнению. Несколько пар этих птиц ожидают появления потомства благодаря благоприятным условиям содержания в научно-образовательном комплексе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе учреждения.
Обычно пингвины Гумбольдта кладут 1−2 яйца, за которыми родители ухаживают поочередно, сменяясь каждые два дня.
«В этом же возрасте у птенцов происходит первая линька, а на грудке появляются чёрные точки. Кстати, часто именно по этим “рисункам” мы даём птицам имена», — отметила специалист.
Для определения пола пингвинов в научно-образовательном комплексе используется молекулярно-генетический метод (ПЦР-тест), выделяя ДНК с помощью буккального мазка (мазка щёчного эпителия). Это важно для специалистов, планирующих размножение и предотвращение близкородственного скрещивания.
Пингвины Гумбольдта, внесенные в Красную книгу Международного союза охраны природы, требуют особого внимания и ухода, чтобы их популяция продолжала развиваться и сохраняться.