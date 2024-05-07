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Семьи пингвинов в Приморском океанариуме готовятся к пополнению

Несколько пар ожидают появления потомства.

Источник: Приморский океанариум

В Приморском океанариуме семьи пингвинов Гумбольдта готовятся к пополнению. Несколько пар этих птиц ожидают появления потомства благодаря благоприятным условиям содержания в научно-образовательном комплексе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе учреждения.

Обычно пингвины Гумбольдта кладут 1−2 яйца, за которыми родители ухаживают поочередно, сменяясь каждые два дня.

Начальник отдела орнитологии Олеся Чернышова рассказала, что инкубационный период длится примерно от 36 до 46 дней, а после рождения птенцы остаются с родителями около 2,5−3 месяцев. В этот период они кормятся полупереваренной рыбой, а затем переводятся в изолятор, где учатся питаться самостоятельно.

«В этом же возрасте у птенцов происходит первая линька, а на грудке появляются чёрные точки. Кстати, часто именно по этим “рисункам” мы даём птицам имена», — отметила специалист.

Для определения пола пингвинов в научно-образовательном комплексе используется молекулярно-генетический метод (ПЦР-тест), выделяя ДНК с помощью буккального мазка (мазка щёчного эпителия). Это важно для специалистов, планирующих размножение и предотвращение близкородственного скрещивания.

Пингвины Гумбольдта, внесенные в Красную книгу Международного союза охраны природы, требуют особого внимания и ухода, чтобы их популяция продолжала развиваться и сохраняться.

флора и фауна