Самые популярные прокуроры обратились к казахстанцам

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и казахстанцы, прокуратура города Астаны поздравляет вас с 9 мая — Днем Победы. Желаем вам счастья! Желаем, чтобы в нашей стране всегда было мирное небо над головой», — говорит на видео Саяхат Нурбеков.