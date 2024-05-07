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Самые популярные прокуроры обратились к казахстанцам

Прокуроры, которые благодаря суду над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве гражданской жены, стали самыми известными гособвинителями страны, поздравили казахстанцев с Днем Победы и Днем защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.

Источник: Верховный суд РК

Видео с гособвинителями Айжан Аймагановой и Саяхатом Нурбековым опубликовала Генеральная прокуратура РК в своем Telegram-канале.

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и казахстанцы, прокуратура города Астаны поздравляет вас с 9 мая — Днем Победы. Желаем вам счастья! Желаем, чтобы в нашей стране всегда было мирное небо над головой», — говорит на видео Саяхат Нурбеков.

Айжан Аймаганова в свою очередь поздравила казахстанцев с Днем защитника Отечества.

«Поздравляем всех мужчин с Днем защитника Отечества», — сказала прокурор.

6 апреля 2024 года Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов, обвиняемые по делу убийства Салтанат Нукеновой, выступили в суде с последним словом. Судья объявила перерыв до пятницы — 10 мая, 10:00 утра.

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