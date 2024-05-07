Самые популярные прокуроры обратились к казахстанцам

Видео с гособвинителями Айжан Аймагановой и Саяхатом Нурбековым опубликовала Генеральная прокуратура РК в своем Telegram-канале.
«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и казахстанцы, прокуратура города Астаны поздравляет вас с 9 мая — Днем Победы. Желаем вам счастья! Желаем, чтобы в нашей стране всегда было мирное небо над головой», — говорит на видео Саяхат Нурбеков.
Айжан Аймаганова в свою очередь поздравила казахстанцев с Днем защитника Отечества.
«Поздравляем всех мужчин с Днем защитника Отечества», — сказала прокурор.
6 апреля 2024 года Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов, обвиняемые по делу убийства Салтанат Нукеновой, выступили в суде с последним словом. Судья объявила перерыв до пятницы — 10 мая, 10:00 утра.