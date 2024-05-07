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В Краснодарском крае ожидаются небольшое потепление и переменная облачность

В этот вторник, 7 мая, на Кубани прогнозируется небольшое потепление с переменной облачностью.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: МК.RU Краснодар

Этими сведениями поделилась пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

В официальном Telegram-канале краевой метеослужбы сообщили, что, по большей части, осадков не будет. Синоптики прогнозируют местами в юго-восточных и предгорных и горных районах кратковременный дождь днем и вечером. В некоторых областях возможен туман утром.

Кроме того, скорость ветра западной четверти может достигать отметок до 14 метров в секунду днем и вечером. На Азовском побережье прогнозируют 19−24 градусов тепла днем, на Черноморском — 16−21 градус.

В последнем также ожидается переменная облачность без осадков. Там же метеорологи прогнозируют северо-восточный ветер с переходом на юго-западный. Вероятно усиление порывов местами до 12 метров в секунду.

В свою очередь, в кубанской столице также переменная облачность. Ртутный столбик повысится до 23 градусов тепла днем. Осадков в Краснодаре не ожидается.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение по заморозкам.