Воронежцам сообщили о возобновлении работы автобуса № 27

Автобусный маршрут № 27 «улица Перхоровича — 17 квартал СЖР (ост. “Школа”)» возобновит работу с 7 мая, сообщил руководитель управления транспорта горадминистрации Максим Захаров.
Ранее контракт на его обслуживание был расторгнут, так как перевозчик не соблюдал его условия, а претензионная работа не привела к нужному результату.
«После этого управление транспорта рассматривало возможность заключения временного контракта с новым перевозчиком, однако ни одной заявки от предприятий для этого не поступило. В настоящее время транспортная компания найдена — из города Шебекино».
Пока на линии курсируют три автобуса среднего класса, их работа может быть нестабильной. Но до конца мая на него планируют выпустить до 10 единиц транспорта, тогда интервал составит от 15 до 35 минут в часы пик и после него соответственно.