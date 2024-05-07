Бензин подорожал в 46 регионах РФ. Что в Иркутской области?

Стоимость бензина выросла в 46 регионах России за неделю. Больше всего — в Ямало-Ненецком автономном округе +1,8%. При этом в Иркутской области цены на автотопливо не изменились. В среднем литр бензина можно купить за 55,59 рубля. Однако, как всегда, цены на АЗС могут быть немного больше. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.