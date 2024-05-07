Бензин подорожал в 46 регионах РФ. Что в Иркутской области?

Стоимость бензина выросла в 46 регионах России за неделю. Больше всего — в Ямало-Ненецком автономном округе +1,8%. При этом в Иркутской области цены на автотопливо не изменились. В среднем литр бензина можно купить за 55,59 рубля. Однако, как всегда, цены на АЗС могут быть немного больше. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
За год бензин в Приангарье подорожал на 3,89 рубля за литр. Больше всего выросла стоимость автотоплива марок АИ-8 и выше — почти 11 рублей. Сейчас его отпускают по цене 72,86 рубля за литр. АИ-92 подорожал на 3,36 рубля — до 51,36 рубля за литр. АИ-95 вырос в цене на 4,09 рубля — до 54,76 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 5,55 рубля — до 69,15 рубля за литр.
При этом в мае 2023 года Иркутская область лидировала среди регионов СФО по дороговизне бензина. Сейчас же регион уступил пальму первенства Тыве. Там средняя стоимость автотоплива составляет 56,30 рубля за литр. Самый дешевый бензин в Сибирском федеральном округе отпускают в Алтайском крае. Там заправить машину можно по цене 50,03 рубля за литр.