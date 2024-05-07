В вузах Узбекистана полностью пересмотрят учебные процессы и внедрят новую систему

Как отмечалось, сегодня в вузах республики — 306 направлений бакалавриата и 625 направлений магистратуры. Однако некоторые из них не соответствуют международным стандартам и требованиям современного рынка труда. Это создает определенные сложности в формировании полноценной квалификации у выпускников и их трудоустройстве.