Где на Дальнем Востоке полюбоваться цветущей сакурой

Ритуал ханами, что в переводе с японского буквально значит «смотреть на цветы», распространился в Японии в период Хэйан (VII-XII века). Впервые его провел император Сага в 812 году — аристократы ели, пили и слагали стихи под вишнями в цвету. Ханами сначала прижился в императорском дворе, в XV веке сакурой стали любоваться самураи, а в период Эдо (XVII-XIX века) обычай стал всенародным.
Современные японцы тоже не пропускают «дни сакуры» — они устраивают пикники на траве под цветущими деревьями, тем более что для этого их даже отпускают с работы.
Приморцев с работы пока не отпускают, поэтому для созерцания нежных цветов они используют свободное время. В центре Владивостока цветением японской вишни можно полюбоваться в сквере «Сакура» (или в сквере Тоидзуми-Сан, как называют его японцы) на улице Октябрьской, недалеко от остановки «Краевая больница». Кроны четырех деревьев образуют естественную беседку — идеальное место для фотосессии.
В Южно-Сахалинске составляют интерактивную карту цветения сакуры, в городе около 30 локаций, где можно насладиться этим удивительным зрелищем. Вишневое дерево встречается в скверах, парках, на бульварах, а также вдоль улицы А. М. Горького на площади Славы.
Одним из самых популярных мест у горожан и гостей островной столицы давно стал Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. В 2006 году здесь была заложена аллея сакуры. Саженцы, привезенные из Страны восходящего солнца, подарил японский бизнесмен и меценат Мияниси Ютака. Аллею назвали его именем. Она тянется от центрального входа в парк до озера Верхнее. Первые две экскурсии «Когда цветет сакура» запланированы в этом году на 18 мая.
Другое место притяжения — сквер Сахалинского областного краеведческого музея. В период цветения сакуры сюда устремляются толпы людей. Они приходят семьями, чтобы насладиться волшебным ароматом, восхититься нежной красотой и сделать памятные снимки на фоне бело-розовых «облаков». Некоторые деревья были посажены в начале 1990-х годов. Помимо аборигенных сахалинской и курильской вишни здесь произрастает около десяти молодых экземпляров мелкопильчатой сакуры, родиной которой считается Япония.
— Вход на прилегающую территорию музея свободный. В весенне-летний период она открыта до восьми вечера, — отметил представитель музея Геннадий Матюшков.
В Благовещенске японской сакуры нет, но есть очень похожее на нее растение. Называется миндаль трехлопастной, или луизеания. В народе ее называют сакурой. Она растет по всему югу Амурской области.
Цветет она так же, как японская сакура, только цветки еще пышнее. Период — почти весь май от начала до конца. В зависимости от места. Например, в Благовещенске ее можно увидеть примерно 9 мая, а за городом — на неделю позже.
Миндаль трехлопастной в Благовещенске найти очень легко — он растет в сотнях дворов. А вот в озеленении общественных мест власти ее не используют — декоративную функцию растение выполняет только в период цветения, а в остальное время представляет собой ничем не примечательный кустарник.
— В основном луизеанию высаживают сами граждане. Дело в том, что она очень легко размножается — просто корневыми отпрысками, — рассказал начальник Благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Павел Жирнов. — Отделяешь, сажаешь — и он приживается. И я так же откопал отросток и посадил у себя на даче. Никаких особенностей ухода за «сакурой» нет. Чем больше удобрять — тем лучше цветет. Хотя и без этого будет цвести. Растение очень неприхотливое и морозостойкое, поэтому оно прекрасно растет у нас.
Найти такую красоту можно во многих местах, но есть две точки, которые чаще притягивают людей, ведь там этих растений больше всего. Одна из них находится на набережной Амура. Кусты миндаля растут вдоль лестницы, которая ведет к реке с Комсомольской площади. Там луизеания распускается раньше всего, видимо, получая больше солнца. Первые снимки здесь иногда можно сделать уже в начале месяца, но краше всего растения обычно становятся все-таки ближе к концу второй или третьей недели мая.
На несколько дней позже расцветает вторая «фотозона» — аллея в Северном районе города возле Тихоокеанского государственного университета. История ее появления, кстати, довольно интересная. Как рассказывают сотрудники вузовского музея, в 60-х годах прошлого столетия делегация японцев в знак дружбы подарила университету аллею настоящей сакуры. Ее заботливо высадили, но в суровом местном климате капризные растения не прижились. Тогда их решили заменить на более приспособленный к местным зимам аналог (может переносить мороз до −50°С), похожий по внешнему виду.
Сейчас цветущая аллея стала настоящей визитной карточкой хабаровского университета. Сфотографироваться на фоне розовых кустов туда приезжают со всего города. А сам ТОГУ ежегодно дает хабаровчанам возможность не просто обновить аватарки, а получить действительно профессиональные снимки, устраивая фестиваль под шутливым названием «Не_сакура». Когда-то его придумали как местную альтернативу японскому ханами, а теперь он стал уже доброй традицией и собирает не только желающих сделать красивые кадры и фотографов, но и художников, которые устраивают массовый пленэр, артистов, которые поют и танцуют прямо на улице. Настоящий фестиваль свободного творчества. Участие в нем всегда бесплатное. А название было призвано научить всех, какое растение на самом деле украшается пространство перед вузом. Правда теперь в его правильности начали сомневаться.
— Фестиваль мы проводим с 2007 года. Название «Не_сакура» придумали в 2011 году, чтобы рассказать всем, что эти кусты луизеания — миндаль трехлопастной, пушистый декоративный, двудольный. Так учили наши специалисты. Но в прошлом году нам сказали, что это растение признали подвидом сакуры, — рассказала корреспонденту «РГ» директор медиацентра ТОГУ Ирина Апарина.
Поэтому то, под каким названием мероприятие пройдет в этот раз, пока не известно. Как и точна дата проведения. Заранее назначить ее просто невозможно, ведь каждый раз миндаль начинает цвести в разное время. Жлающим присоединиться к празднику рекомендуют регулярно просматривать аккаунты вуза в социальных сетях. Анонс обязательно дадут там за пару дней до фестиваля.
— Самая ранняя дата, когда он проходил, 12 мая, а самая поздняя — 29 мая. Когда в этом году зацветет? Можно делать ставки, — смеется Ирина Апарина.
В гости ждут всех и всем будут рады. К слову, первые, пока еще закрытые бутоны на кустах хабаровской луизеании можно было заметить еще в конце апреля, а значит зацветет она уже совсем скоро.