Где на Дальнем Востоке полюбоваться цветущей сакурой

Сейчас цветущая аллея стала настоящей визитной карточкой хабаровского университета. Сфотографироваться на фоне розовых кустов туда приезжают со всего города. А сам ТОГУ ежегодно дает хабаровчанам возможность не просто обновить аватарки, а получить действительно профессиональные снимки, устраивая фестиваль под шутливым названием «Не_сакура». Когда-то его придумали как местную альтернативу японскому ханами, а теперь он стал уже доброй традицией и собирает не только желающих сделать красивые кадры и фотографов, но и художников, которые устраивают массовый пленэр, артистов, которые поют и танцуют прямо на улице. Настоящий фестиваль свободного творчества. Участие в нем всегда бесплатное. А название было призвано научить всех, какое растение на самом деле украшается пространство перед вузом. Правда теперь в его правильности начали сомневаться.