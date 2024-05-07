В Хабаровске пройдет «АмурФест. Весна» 10, 11 и 12 мая

Мероприятие будет проходить на двух площадках: 10 мая возле краевого дворца дружбы «Русь», 11 и 12 мая на площади Ленина. В это время запланированы мастер-классы, концертные и развлекательные программы. Кроме того мастера региона представят на ярмарке свою продукцию.