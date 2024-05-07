В Хабаровске пройдет «АмурФест. Весна» 10, 11 и 12 мая

10, 11 и 12 мая в Хабаровске пройдет фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Мероприятие будет проходить на двух площадках: 10 мая возле краевого дворца дружбы «Русь», 11 и 12 мая на площади Ленина. В это время запланированы мастер-классы, концертные и развлекательные программы. Кроме того мастера региона представят на ярмарке свою продукцию.
Отмечается, что в этом году в концертной программе выступят артисты из Комсомольска-на-Амуре, Бикинского, Советско-Гаванского, Ульчского районов.
Предыдущую зимнюю ярмарку посетили более 60 тысяч человек.