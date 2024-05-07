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В преддверии Дня Победы в Хабаровске ожидается до +21 градуса

Синоптики рассказали, какая будет погода в Хабаровском крае 8 мая.

Сейчас в Ричмонде: +20° 4 м/с 88% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

В предпраздничный день в Хабаровске ожидается ясная, но ветреная погода. 8 мая осадки возможны лишь в северных районах края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В краевом центре ночные температуры будут колебаться от +1 до +3 градусов, а днем столбики термометров покажут от +19 до +21 градуса. Ветер будет дуть с северо-запада и юго-запада со скоростью от пяти до 14 метров в секунду.

Южные районы края встретят день без существенных осадков. Ночные температуры будут варьироваться от −2 до +3 градусов, а днем ожидается от +17 до +22 градусов. Ветер, дующий с юго-запада, достигнет скорости от семи до 14 метров в секунду.

Центральные районы края также ожидают день без осадков. Температура в ночные часы будет колебаться от −6 до +4 градусов, а днем воздух прогреется до +7 +24 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада и северо-востока со скоростью от семи до 14 метров в секунду.

В северных районах края ожидаются местами незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Но в Николаевском, Ульчском и Охотском районах осадки не прогнозируются. Ночные температуры составят от −5 до +3 градусов, а днем ожидается от −1 до +18 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока и северо-востока со скоростью от пяти до 14 метров в секунду.