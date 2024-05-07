В преддверии Дня Победы в Хабаровске ожидается до +21 градуса

В северных районах края ожидаются местами незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Но в Николаевском, Ульчском и Охотском районах осадки не прогнозируются. Ночные температуры составят от −5 до +3 градусов, а днем ожидается от −1 до +18 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока и северо-востока со скоростью от пяти до 14 метров в секунду.