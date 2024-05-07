Южноуральцам напомнили о длинных выходных в честь Дня Победы

Предстоящие выходные продлятся четыре дня подряд — с 9 по 12 мая включительно. Добавим, что 8 мая является предпраздничным рабочим днём, а значит его продолжительность сокращается на один час. Всё это касается россиян, которые трудятся на пятидевневке. Для тех, у кого сменный график, ничего не изменится.