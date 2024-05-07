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Южноуральцам напомнили о длинных выходных в честь Дня Победы

В связи с празднованием Дня Победы текущая рабочая неделя в России продлится всего три дня — с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая. Затем жители страны уйдут на длинные выходные. Рассказываем подробнее, как будем отдыхать в честь 9 Мая.

Источник: Pchela.News

Предстоящие выходные продлятся четыре дня подряд — с 9 по 12 мая включительно. Добавим, что 8 мая является предпраздничным рабочим днём, а значит его продолжительность сокращается на один час. Всё это касается россиян, которые трудятся на пятидевневке. Для тех, у кого сменный график, ничего не изменится.

В этом году Россия отмечает 79-летие Победы в Великой Отечественной войне. На Южном Урале пройдут множество мероприятий, посвящённых главному празднику страны. Так, 5 мая около челябинского мемориала «Вечный огонь» стартовала ежегодная акция «Вахта памяти». На протяжении двух недель почётный караул на посту № 1 будут нести лучшие школьники и студенты города.

Также напомним, что в этом году отменили традиционное шествие «Бессмертный полк» в очном формате и запуск фейерверков.

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