Воспитательницу детского сада, которая пнула малыша на прогулке, уволили

— По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования воспитатель была уволена с 6 мая 2024 года с занимаемой должности на основании пункта 2 статьи 336 Трудового кодекса, а именно за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника, — сообщили в прокуратуре региона.