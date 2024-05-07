Воспитательницу детского сада, которая пнула малыша на прогулке, уволили

Воспитательницу екатеринбургского детского сада № 308 «Жемчужинка», пнувшую на прогулке мальчика, уволили. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Об инциденте стало известно 28 апреля, когда в Сети появилось видео инцидента.
Женщина прибирала территорию возле песочницы и решила таким неприемлемым образом столкнуть мальчика. Уже 2 мая ее отстранили от работы. А 6 числа — уволили.
— По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования воспитатель была уволена с 6 мая 2024 года с занимаемой должности на основании пункта 2 статьи 336 Трудового кодекса, а именно за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника, — сообщили в прокуратуре региона.
Ранее родители других воспитанников вставали на защиту женщины. Многие с самого начала подозревали, что ее могут уволить. При этом полиция продолжает доследственную проверку.
— Все родители в шоке. Это какой-то единичный случай. Вера Геннадьевна очень хороший воспитатель. Ее дети любят, слушаются. Мальчик, которому досталось, не с самым простым характером. Дети рассказывают, что он дерется, хулиганит, толкается. Это конечно ее не оправдывает, — рассказывали «КП-Екатеринбург» родители.
На момент публикации связаться с уволенной воспитательницей не удалось. В детском саду «Жемчужинка» отказались общаться с корреспондентом.
Напомним, что в Белоярском районе воспитательница детского сада назвала детей «утырками», чем возмутила родителей. В ноябре мы рассказывали о драке мамочек у детского сада в Академическом. Тогда одной из женщин сломали нос.