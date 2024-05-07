Климатолог Иошпа: В Ростове ко Дню Победы резко похолодает

В Ростове ко Дню Победы резко похолодает. Об этом предупредил климатолог Александр Иошпа.
В интервью «КП-Ростов» учёный рассказал, что на регион идёт холодный фронт — воздушная масса переносится с севера. Из-за этого в ночь с 8 на 9 мая сильно похолодает.
Днём температура не превысит 18 градусов, а ночью может быть ниже +10ºС. Такая погода простоит три дня, до 11 мая включительно. Уже в воскресенье ситуация начнёт меняться в лучшую сторону.
«С 13 мая пойдёт заток тепла. Температура может достигать +20 градусов. Потепление продлится примерно до 16 мая», — пояснил учёный.
Он добавил, что процесс связан с влиянием ультраполярного вторжения. Ростовская область ещё относительно легко отделалась. На Дон пришло лишь небольшое похолодание, а вот в других регионах Центральной России сейчас заморозки и даже снег.
А ранее мы сообщали, что 8 мая на станцию Ростов-Главный прибудет ретропоезд «Победа».