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Климатолог Иошпа: В Ростове ко Дню Победы резко похолодает

Днём температура не превысит 18 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 94% 753 мм рт. ст. +18°

В Ростове ко Дню Победы резко похолодает. Об этом предупредил климатолог Александр Иошпа.

В интервью «КП-Ростов» учёный рассказал, что на регион идёт холодный фронт — воздушная масса переносится с севера. Из-за этого в ночь с 8 на 9 мая сильно похолодает.

Днём температура не превысит 18 градусов, а ночью может быть ниже +10ºС. Такая погода простоит три дня, до 11 мая включительно. Уже в воскресенье ситуация начнёт меняться в лучшую сторону.

«С 13 мая пойдёт заток тепла. Температура может достигать +20 градусов. Потепление продлится примерно до 16 мая», — пояснил учёный.

Он добавил, что процесс связан с влиянием ультраполярного вторжения. Ростовская область ещё относительно легко отделалась. На Дон пришло лишь небольшое похолодание, а вот в других регионах Центральной России сейчас заморозки и даже снег.

А ранее мы сообщали, что 8 мая на станцию Ростов-Главный прибудет ретропоезд «Победа».