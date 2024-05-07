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В Евпатории на два дня отключат воду

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости Крым. В Евпатории и поселках Прибрежное и Заозерное с 18 по 20 мая будет ограничено водоснабжение в связи с ремонтом магистрального водопровода. Об этом предупредили в компании «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«В связи с производством работ по замене аварийного участка магистрального водовода диаметром 1000 мм, обеспечивающего водоснабжение Евпатории, с 6:00 18 мая ориентировочно до 6:00 20 мая будет ограничено централизованное водоснабжение г. Евпатории, поселка Заозерное и села Прибрежное», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что полностью восстановить водоснабжение планируют к вечеру 20 мая.

На время проведения работ для населения организуют подвоз питьевой воды. График подвоза будет размещен дополнительно на официальном сайте предприятия, а также в социальных сетях.

Как сообщалось ранее, в селе Тургеневка Бахчисарайского района Крыма в связи с резким падением дебита источника с воскресенья, 5 мая, вводится график подачи воды.

ЖКХ