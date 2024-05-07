В Евпатории на два дня отключат воду

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости Крым. В Евпатории и поселках Прибрежное и Заозерное с 18 по 20 мая будет ограничено водоснабжение в связи с ремонтом магистрального водопровода. Об этом предупредили в компании «Вода Крыма».