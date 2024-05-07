В Евпатории на два дня отключат воду

«В связи с производством работ по замене аварийного участка магистрального водовода диаметром 1000 мм, обеспечивающего водоснабжение Евпатории, с 6:00 18 мая ориентировочно до 6:00 20 мая будет ограничено централизованное водоснабжение г. Евпатории, поселка Заозерное и села Прибрежное», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что полностью восстановить водоснабжение планируют к вечеру 20 мая.
На время проведения работ для населения организуют подвоз питьевой воды. График подвоза будет размещен дополнительно на официальном сайте предприятия, а также в социальных сетях.
Как сообщалось ранее, в селе Тургеневка Бахчисарайского района Крыма в связи с резким падением дебита источника с воскресенья, 5 мая, вводится график подачи воды.