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В Волгограде самым пожилым женихом стал 92-летний мужчина

В I квартале текущего года в регионе образовалась 2221 семья — на 106 супружеских пар больше, чем за этот же период прошлого года.

Источник: Волгоградская правда

В основном жители Волгоградской области для заключения брака выбирали ЗАГСы в Волжском — 169 актовых записей. В Волгограде же самыми востребованными стали отделы ЗАГС Краснооктябрьского и Ворошиловского районов: 159 и 149 заключенных браков.

Самой взрослой невестой стала 78-летняя жительница Советского района, самым возрастным женихом был признан 92-летний мужчина.

В красивую дату — 24 апреля 2024 года — сыграла свадьбу 101 пара, это в 5 раз больше, чем в среднем в другие будние дни.

Отметим, текущий год был объявлен Президентом РФ Годом семьи, в регион доставили символ семейного очага — «Сердце России», который хранится в ЗАГСе Красноармейского района.