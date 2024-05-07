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Безработица в Челябинской области снизилась до новых рекордных показателей

По итогам первых четырёх месяцев текущего года уровень безработицы продолжает планомерно снижаться, сохраняя тенденции нескольких лет. Количество нетрудоустроенных южноуральцев с января сократилось почти на две тысячи человек. Такие данные опубликовала Контрольно-счётная палата Челябинской области.

Источник: Pchela.News

По результатам последнего мониторинга КСП, на 1 мая количество безработных составило 8,6 тысячи человек. Это на 5,1 тысячи южноуральцев меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (12,7) и в два раза ниже, чем в 2022-м (17,9 тысячи человек).

Уровень безработицы составил 0,47%, что на 0,24% ниже, чем в прошлом году (0,71%) и на 0,5% ниже, чем в 2022-м (0,97%).

Соискателям сейчас доступно большое количество вакансий, в регионе их 47,2 тысячи единиц. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял 37,6 тысячи единиц, а в 2022 году — лишь 30,8 тысячи.

Графики: KSP74/t.me.

Также наблюдается значительное снижения коэффициента напряжённости — на начало мая он составляет 0,22. В 2023 году он достигал 0,38, а в 2022-м — 0,67.

Коэффициент напряжённости на рынке труда — это отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, к количеству вакансий, заявленных работодателями..

— Стабильность на рынке труда и в общественной сфере обеспечивается низким уровнем безработицы, что положительно влияет на экономику, — прокомментировали в КСП. — При этом, на длительном промежутке времени низкий уровень безработицы может способствовать ускорению текучести кадров ввиду высокой конкуренции среди работодателей за опытные кадры.