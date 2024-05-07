Безработица в Челябинской области снизилась до новых рекордных показателей

По результатам последнего мониторинга КСП, на 1 мая количество безработных составило 8,6 тысячи человек. Это на 5,1 тысячи южноуральцев меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (12,7) и в два раза ниже, чем в 2022-м (17,9 тысячи человек).