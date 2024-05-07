Китайский циклон и потепление: какая погода будет в праздничные выходные в Приморье

В субботу и воскресенье, 11 и 12 мая, китайский циклон будет оказывать влияние на погоду. В некоторый районах временами пройдут дожди разной интенсивности. Ночью температура воздуха — в пределах +4…+11 °С, днем -+12…+20 °С.