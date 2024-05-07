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Китайский циклон и потепление: какая погода будет в праздничные выходные в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая, ФедералПресс. В предстоящие праздничные выходные погода в Приморье будет переменчивой. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах пройдут дожди.

Сейчас в Ричмонде: +20° 4 м/с 88% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: Reuters

Как передает Примгидромет, самым теплым днем станет четверг, 9 мая.

«В праздник Победы Приморье окажется под влиянием фронтального раздела хабаровского циклона. Существенных осадков он не вызовет, только на севере пройдет небольшой дождь», — сообщили синоптики.

Минимальные температуры будут в пределах +3…+10 °С, на востоке — +2…-3 °С. Максимальные — +16…+24 °С.

В ночь на пятницу обойдется без осадков. Днем будет облачно. Температура воздуха понизится на 1−3 градуса.

В субботу и воскресенье, 11 и 12 мая, китайский циклон будет оказывать влияние на погоду. В некоторый районах временами пройдут дожди разной интенсивности. Ночью температура воздуха — в пределах +4…+11 °С, днем -+12…+20 °С.

Во Владивостоке самым теплым днем станет 9 мая, воздух прогреется до +19…+22 °С. Следующий день выдастся прохладнее, +13…+16 °С.

В выходные дни будет облачно, не исключен туман. Днем 11 мая и ночью 12 мая возможен небольшой дождь.

В последние два выходных дня погода испортится: облачно, местами туман. Днем 11 и ночью 12 мая ожидается +11…+14 °С. Днем в воскресенье прояснится и потеплеет до +15…+18 °С.

Напомним, в Тихом океане может зародиться супертайфун, который принесет в Приморье сильные осадки.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.