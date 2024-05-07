Утром 7 мая в центре Екатеринбурга раздались пушечные выстрелы. Звуки напугали жителей города. Причину залпов «КП-Екатеринбург» объяснили в пресс-службе Центрального военного округа.
— Каждый год во время исполнения гимна звучит звуковое сопровождение, — пояснили в ЦВО.
Грохот выстрелов был слышен в нескольких частях города. Всего их было около пяти.
Напомним, что с 5:00 до 12:00 7 мая в Екатеринбурге проходит генеральная репетиция парада Победы. В связи с этим были перекрыты несколько центральных улиц для всех видов транспорта. Также сменились маршруты общественного транспорта.
Из-за этого в центре города образовалась огромная пробка в восемь баллов. Водители встали в многокилометровую пробку, пытаясь успеть на работу.