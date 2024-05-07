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Стала известна программа мероприятий на День Победы-2024

Программа праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, опубликована на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут с 6 по 9 мая. Запланированы проведение фестивалей, спортивных соревнований, концертов, исторических и других мероприятий.

Интересно, что в администрации планируют проведение акции «Бессмертный полк», правда в онлайн-формате.

Также в программе значатся экскурсионные программы «Дорогами Победы» и «Трамвай Победы», выставка ретро-автомобилей военных лет, выступление «фронтовых бригад» с кузова автомобиля-полуторки.

Планируется и проведение традиционного для 9 мая военного парада. Правда, как ранее сообщал «Городской репортер», он пройдет без зрителей.

А вот фейерверка и салюта в этом году в Ростове-на-Дону на День Победы не будет.