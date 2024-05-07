Стала известна программа мероприятий на День Победы-2024

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут с 6 по 9 мая. Запланированы проведение фестивалей, спортивных соревнований, концертов, исторических и других мероприятий.
Интересно, что в администрации планируют проведение акции «Бессмертный полк», правда в онлайн-формате.
Также в программе значатся экскурсионные программы «Дорогами Победы» и «Трамвай Победы», выставка ретро-автомобилей военных лет, выступление «фронтовых бригад» с кузова автомобиля-полуторки.
Планируется и проведение традиционного для 9 мая военного парада. Правда, как ранее сообщал «Городской репортер», он пройдет без зрителей.
А вот фейерверка и салюта в этом году в Ростове-на-Дону на День Победы не будет.