Проезд от водопада Учан-Су до села Охотничье в Крыму перекроют на 2,5 месяца

В Ялте продолжается ремонт дороги на плато Ай-Петри. Как сообщается в официальном телеграм-канале правительства Республики Крым, в связи с этим на 2,5 месяца вводятся ограничения движения на участке от водопада Учан-Су до села Охотничье.
Ограничения будут действовать в период с 13 мая по 31 июля. Сквозной проезд по участку будет закрыт с 16:00 до 10:00 в будние дни и с 18:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни.
Напомним, рабочие уже отремонтировали около пяти километров дороги от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су. Работы на территории плато Ай-Петри планируется завершить до октября текущего года.