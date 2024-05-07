С 1 июля кузбасским медикам снова поднимут оклады до 50%

Как сообщил Минздрав Кузбасса, долю оклада увеличат за счёт роста оклада и изменения условий установления других выплат. Действующие стимулирующие и компенсационные выплаты каждая медицинская организация пересмотрит отдельно в соответствии с трудовым законодательством. Так, доля стимулирующих выплат понизится с 69−61% до 50% и менее.