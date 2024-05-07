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С 1 июля кузбасским медикам снова поднимут оклады до 50%

Оклад медиков увеличится, а стимулирующие выплаты уменьшатся.

С 1 июля кузбасским медикам снова поднимут оклады в соответствии с апрельским постановлением местного правительства. Гарантированная часть зарплаты, которая сейчас составляет 31−39%, увеличится до 50% и более.

Как сообщил Минздрав Кузбасса, долю оклада увеличат за счёт роста оклада и изменения условий установления других выплат. Действующие стимулирующие и компенсационные выплаты каждая медицинская организация пересмотрит отдельно в соответствии с трудовым законодательством. Так, доля стимулирующих выплат понизится с 69−61% до 50% и менее.

Общий размер зарплаты не должен стать меньше уровня прошлого года с учётом повышения. Власти рассчитывают, что изменения сохранят кадровый потенциал, увеличат престиж работы в государственных медучреждениях и упорядочат систему оплаты.