С 1 июля кузбасским медикам снова поднимут оклады до 50%

С 1 июля кузбасским медикам снова поднимут оклады в соответствии с апрельским постановлением местного правительства. Гарантированная часть зарплаты, которая сейчас составляет 31−39%, увеличится до 50% и более.
Как сообщил Минздрав Кузбасса, долю оклада увеличат за счёт роста оклада и изменения условий установления других выплат. Действующие стимулирующие и компенсационные выплаты каждая медицинская организация пересмотрит отдельно в соответствии с трудовым законодательством. Так, доля стимулирующих выплат понизится с 69−61% до 50% и менее.
Общий размер зарплаты не должен стать меньше уровня прошлого года с учётом повышения. Власти рассчитывают, что изменения сохранят кадровый потенциал, увеличат престиж работы в государственных медучреждениях и упорядочат систему оплаты.