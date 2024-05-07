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Отопление в Екатеринбурге начнут отключать с 13 мая

Постановление об окончании отопительного сезона подписал мэр Алексей Орлов.

В Екатеринбурге с 13 мая начнут отключать отопление. Постановление о завершении отопительного сезона подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.

«Подача теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений, домов ветеранов (инвалидов) будет прекращена в последнюю очередь», — подчеркнули в мэрии.

Уже с 14 мая коммунальщики приступят к первым гидравлическим испытаниям тепловых сетей и обновлению устаревших элементов водоснабжения, газоснабжения, электричества и тепловых сетей.

Гидравлические испытания продлится до 17 мая.

ЖКХ