Отопление в Екатеринбурге начнут отключать с 13 мая

В Екатеринбурге с 13 мая начнут отключать отопление. Постановление о завершении отопительного сезона подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.
«Подача теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений, домов ветеранов (инвалидов) будет прекращена в последнюю очередь», — подчеркнули в мэрии.
Уже с 14 мая коммунальщики приступят к первым гидравлическим испытаниям тепловых сетей и обновлению устаревших элементов водоснабжения, газоснабжения, электричества и тепловых сетей.
Гидравлические испытания продлится до 17 мая.