Людей в Хабаровском крае спросили о комфортной жизни

— Начались работы по актуализации региональных нормативов градостроительного проектирования. Последние масштабные изменения документа происходили в 2015 году, — сообщил в институте «Град». — Их цель — привести нормативы в соответствие с требованиями современного законодательства и обеспечить сбалансированное развитие с учётом интересов жителей. До того, как приступать к расчётам, специалисты института проведут всесторонние исследования градостроительной ситуации в Хабаровском крае: мы запланировали опрос жителей, работу с экспертами и бизнес-сообществом, взаимодействие с органами местного самоуправления.