Людей в Хабаровском крае спросили о комфортной жизни

Граждан, которые постоянно живут в Хабаровском крае, приглашают принять участие в анонимном социологическом исследовании о комфорте в их городах и поселениях. Оно поможет подготовить обновлённые градостроительные нормативы, которые улучшат качество жизни людей. Совместную работу в этом направлении ведут региональный Минстрой и институт территориального планирования «Град», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Начались работы по актуализации региональных нормативов градостроительного проектирования. Последние масштабные изменения документа происходили в 2015 году, — сообщил в институте «Град». — Их цель — привести нормативы в соответствие с требованиями современного законодательства и обеспечить сбалансированное развитие с учётом интересов жителей. До того, как приступать к расчётам, специалисты института проведут всесторонние исследования градостроительной ситуации в Хабаровском крае: мы запланировали опрос жителей, работу с экспертами и бизнес-сообществом, взаимодействие с органами местного самоуправления.
На первом этапе хабаровчан и жителей других городов и поселений края просят поделиться своими предпочтениями при выборе жилья, удовлетворённостью или неудовлетворённостью транспортной инфраструктурой, потребностями в спортивных и культурных учреждениях.
Опрос можно пройти по этой ссылке вплоть до 23 мая. В скором времени институт «Град» намерен запустить исследование по поводу количества и качества зелёных насаждений в поселениях Хабаровского края. Итогом масштабной работы станет автоматизированная программа, которая позволит в режиме реального времени проводить расчёты, какие объекты инфраструктуры ещё нужно построить в том или ином микрорайоне для удобства граждан.
— Например, как изменится жизнь микрорайона после строительства нового жилого дома: сколько дополнительных мест потребуется в школах и детских садах, сможет ли местная поликлиника обслужить новых жильцов и хватит ли всем желающим места в районном парке. Переход от документов к программным продуктам — устойчивый тренд в развитии градостроительства, — добавили в институте территориального планирования «Град».