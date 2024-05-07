В Хабаровске открылась международная навигация по Амуру

С седьмого мая рейсы по маршруту «Хабаровск — Фуюань» выполняются ежедневно. По данным министра туризма Хабаровского края Екатерины Пунтус, направление обслуживает китайский теплоход, на борту которого могут разместиться 99 человек. В рамках соглашения между странами туристы путешествуют по безвизовому режиму.