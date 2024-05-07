В Хабаровске открылась международная навигация по Амуру

Первый теплоход с китайскими туристами сегодня прибыл из Фуюаня в Хабаровск.
Обратным рейсом речной трамвайчик повез хабаровчан в соседний Фуюань на три дня, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
С седьмого мая рейсы по маршруту «Хабаровск — Фуюань» выполняются ежедневно. По данным министра туризма Хабаровского края Екатерины Пунтус, направление обслуживает китайский теплоход, на борту которого могут разместиться 99 человек. В рамках соглашения между странами туристы путешествуют по безвизовому режиму.
Путевка в Фуюань на три дня обойдется в среднем в 15 тысяч рублей. В эту сумму входят трансфер, гостиница, страховка, транспортный сбор и сопровождение гида-переводчика.