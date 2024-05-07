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Глава Роспотребнадзора Челнов покинул пост после 19 лет работы

Во вторник, 7 мая, на аппаратном совещании в мэрии Набережных Челнов проводили с должности руководителя местного Роспотребнадзора Ильгизара Бариева.

Источник: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

«У нашего коллеги Ильгизара Габдулхаликовича истекает срок государственной службы. Он долгие годы работал начальником территориального отдела Роспотребнадзора по РТ. Груз ответственности, который был возложен на него в плане охраны жизни и здоровья, он выполнял достойно. За годы его работы многое сделано в плане укрепления службы», — сказал, провожая коллегу, мэр города Наиль Магдеев.

На этом посту Ильгизар Бариев проработал 19 лет.

«Мог ли я в 1976 году, вчерашний десятиклассник, студент КГМУ, предположить, что в 1982 году после окончания учебы окажусь в стремительно развивающемся городе. Деятельность нашей службы очень разнообразна. Все это бесценный опыт и знания. В 1992 году я возглавил службу в Елабуге, а в 2005 году в ходе реорганизации службы снова вернулся сюда. 19 лет пролетели как одно мгновение», — сказал в ответ Бариев.

Он поблагодарил руководство города — Наиля Магдеева, Фарида Салахова и Рината Аблуллина — за поддержку. Всем остальным пожелал крепкого самочувствия и здоровья, беречь себя и своих близких.

Исполнять обязанности главы местного Роспотребнадзора будет его заместитель — Лемуза Нафигулинна.

«Вы пока исполняете обязанности, мы вам желаем терпения», — напутствовал мэр.