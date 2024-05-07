Глава Роспотребнадзора Челнов покинул пост после 19 лет работы

«Мог ли я в 1976 году, вчерашний десятиклассник, студент КГМУ, предположить, что в 1982 году после окончания учебы окажусь в стремительно развивающемся городе. Деятельность нашей службы очень разнообразна. Все это бесценный опыт и знания. В 1992 году я возглавил службу в Елабуге, а в 2005 году в ходе реорганизации службы снова вернулся сюда. 19 лет пролетели как одно мгновение», — сказал в ответ Бариев.