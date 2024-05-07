Во Владивостоке ограничат продажу алкоголя в праздничные дни

Во Владивостоке ограничат продажу спиртного в праздничные дни, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В управлении по развитию предпринимательства и потребительского рынка рассказали, что в соответствии с местным законодательством продажа алкогольной продукции запрещена в пределах 100 метров от мест проведения массовых мероприятий за час до начала, во время и час после их окончания.
Нарушение этих правил влечет за собой административную ответственность согласно статье 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Для контроля соблюдения правил и ограничений предпринимаются соответствующие меры в установленном порядке.
8 мая
- с 11:00 до 13:30 п. Трудовое, сквер в районе ул. Лермонтова, 81 — праздничное мероприятие «Победный май»;
- с 12:00 до 14:00 Партизанский проспект, 62А — народные гуляния «Майский вальс»;
9 мая
- с 9:00 до 22:00 — Центральная площадь Владивостока
- в 09:00 ул. Светланская, 63 — Торжественное возложение венка и цветов к памятнику «Морякам торгового флота», погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- с 09:00 до 14:00 Озеро «Чан» — Городские соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Победы»;
- с 10:00 до 14:00 сквер имени Суханова;
- в 10:00 п. Подножье, п. Экипажный, п. Поспелово — Возложение цветов к памятникам «Героям-тихоокеанцам», «Морским артиллеристам Тихоокеанского флота»;
- с 11:00 до 13:00 Сквер в районе ул. Подгорная, 13, о. Попова — торжественное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто»;
- с 11:00 до 15:00 Адмиральский сквер, ул. Светланская, 48 — городское мероприятие «Солдатская каша»;
- в 12:00 бухта Новик (в районе ул. Зеленая) — Районное мероприятие, посвященное Дню Победы;
- в 12:00 о. Русский (пляж пос. Экипажный, район ул. Зелёная) Концертная программа «Эх, дорожка фронтовая!»;