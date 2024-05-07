«Снежинки увидим в центре города»: Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург придет потепление

Погода в Петербурге не будет баловать теплом в ближайшие дни. Пришедшее в город похолодание задержится до 15 мая. Поэтому надеяться на комфортную температуру во вторые длинные выходные не приходится. Да и в плане осадков все не так гладко. Как минимум во вторник и среду, 7 и 8 мая, ожидаются дожди и снег. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.