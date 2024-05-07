«Снежинки увидим в центре города»: Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург придет потепление

Погода в Петербурге не будет баловать теплом в ближайшие дни. Пришедшее в город похолодание задержится до 15 мая. Поэтому надеяться на комфортную температуру во вторые длинные выходные не приходится. Да и в плане осадков все не так гладко. Как минимум во вторник и среду, 7 и 8 мая, ожидаются дожди и снег. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
— Все еще очень холодно, поэтому снежинки в центре Петербурга увидим. Сегодня во второй половине дня должна подойти зона с более интенсивными осадками, а завтра они еще будут над Ленобластью, поэтому 8 мая станет самым холодным днем в период этого похолодания, с температурой около плюс четырех градусов, — указал синоптик.
Что касается 9 мая, то точного прогноза на этот день еще нет. Однако сейчас становится понятно, что температура в Петербурге будет немного выше, чем в Москве.
— В столицах погода будет примерно одинаковая, или даже у нас теплее, а не как обычно мы в куртках и шапках, а там, в шортах и майках.
И до середины следующей недели температура днем в Северной столице будет держаться в районе плюс 10 градусов. А вот после 15 мая в город придет заметное потепление.