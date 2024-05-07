В старинном здании «Дом Демби» в центре Владивостока началась реставрация

В историческом центре Владивостока начались масштабные ремонтно-реставрационные работы одного из старинных зданий города — «Дома Демби», расположенного на пересечении Океанского проспекта и улицы Адмирала Фокина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Объект культурного наследия «Дом Демби» давно хотели отреставрировать. В качестве временной меры, предложенной специалистами по охране памятников, балконы были обшиты металлом для предотвращения дальнейшего обрушения. Теперь приступят к полноценному ремонту.
После тщательного отбора подрядчика, выбор пал на компанию «Дальстройбизнес ll», которая имеет внушительный опыт в восстановлении зданий, имеющих историческую ценность. В её послужном списке восстановление во Владивостоке Театра кукол, особняка Лангелитье на улице Пологой, старинного здания Русско-Азиатского банка на Светланской, 12 и реставрация памятника Борцам за власть Советов на центральной площади.
«Дом Демби» был возведен в период с 1907 по 1908 годы и является ярким воплощением стиля модерн в архитектуре. За свою более чем вековую историю здание успело побывать гостиницей «Националь», зданием райисполкома, райкома партии, комитета ВЛКСМ и даже ЗАГСом Первореченского района. Сегодня здесь располагается Центр современного искусства «Артэтаж», который является важным культурным пространством города.
Как сообщил исполняющий обязанности директора «Артэтажа» Сергей Соловьёв, строители намерены выполнить все работы по контракту стоимостью более 32 миллионов рублей раньше установленного срока 1 сентября на 2−3 недели.
Сергей Соловьёв заверил, что проводимый ремонт никак не повлияет на работу культурного учреждения, которое постоянно проводит тематические выставки, участвует в российских и международных проектах, связанных с изобразительным искусством.