В старинном здании «Дом Демби» в центре Владивостока началась реставрация

В историческом центре Владивостока начались масштабные ремонтно-реставрационные работы одного из старинных зданий города — «Дома Демби», расположенного на пересечении Океанского проспекта и улицы Адмирала Фокина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Объект культурного наследия «Дом Демби» давно хотели отреставрировать. В качестве временной меры, предложенной специалистами по охране памятников, балконы были обшиты металлом для предотвращения дальнейшего обрушения. Теперь приступят к полноценному ремонту.

После тщательного отбора подрядчика, выбор пал на компанию «Дальстройбизнес ll», которая имеет внушительный опыт в восстановлении зданий, имеющих историческую ценность. В её послужном списке восстановление во Владивостоке Театра кукол, особняка Лангелитье на улице Пологой, старинного здания Русско-Азиатского банка на Светланской, 12 и реставрация памятника Борцам за власть Советов на центральной площади.

Ремонтные работы охватывают широкий спектр задач: от замены старых дверных проемов и оконных блоков, восстановления элементов фасадов из камня и бетона, до устройства новой кровли, а также прокладки канализации из полиэтиленовых труб. Кроме того планируется заменить керамогранит на балконах, обновить водосточную систему, покрасить металлические части здания и множество других важных процедур, направленных на возвращение дому его исторического вида.