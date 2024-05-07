Заморозки до минус 2 прогнозируются на Южном Урале ночью 8 мая

Ранее сообщалось, что 8 мая установится по-настоящему летняя погода — температура воздуха днем ожидается выше плюс 20. Но в ночь с 8 на 9 мая ожидается выход быстродвижущегося северного циклона с обильными осадками, основная масса которых выпадет в ночные и утренние часы, при этом ветер ожидается западный 6−11 м/с. Днем в четверг циклон будет отходить от региона на северо-восток, но в его тылу днем порывы будут более 15−18 м/с, а дневной прогрев небольшой. Затем ожидается новая волна похолодания с ночными заморозками.