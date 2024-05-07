Министр образования Хабаровского края ответила на вопросы о ЕГЭ в прямом эфире

Кроме того, жителям было интересно, можно ли зарегистрироваться на ЕГЭ после завершения сроков подачи документов. Министр объяснила, что, хотя официальный срок приема документов завершился 1 февраля, всегда есть варианты для тех, у кого есть уважительная причина.