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Министр образования Хабаровского края ответила на вопросы о ЕГЭ в прямом эфире

Виктория Хлебникова рассказала о сдаче экзаменов.

Источник: ЦУР Хабаровского края

Министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова приняла участие в прямом эфире, организованном ЦУР региона. Она ответила на вопросы жителей по теме образования и ЕГЭ. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В ходе эфира был задан вопрос о возможности пересдачи ЕГЭ в июле, если участника удалили с основного экзамена.

— Возможность пересдачи будет доступна только на следующий год. Участников не исключают с экзамена без основательной причины, и нарушение правил ЕГЭ имеет свои последствия. Так, ученик сможет пересдать только обязательные предметы — математику и русский язык — в сентябре, что даст ему возможность получить аттестат, — рассказала Виктория Хлебникова.

Кроме того, жителям было интересно, можно ли зарегистрироваться на ЕГЭ после завершения сроков подачи документов. Министр объяснила, что, хотя официальный срок приема документов завершился 1 февраля, всегда есть варианты для тех, у кого есть уважительная причина.

— Если у студентов есть уважительная причина, подтвержденная документально, то им нужно за две недели до начала экзамена подать заявление в Государственную экзаменационную комиссию, чтобы выпускника внесли в список участников ЕГЭ по выбранному предмету, — сказала Виктория Хлебникова.

образование