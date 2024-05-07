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В Новосибирске в военном параде впервые примет участие женский расчет МЧС

Всего в его состав вошли 85 девушек.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в параде на площади Ленина в Новосибирске впервые примет участие женский расчет ГУ МЧС по региону. Сейчас проходят последние репетиции марша.

Всего в парадный расчет вошли 85 девушек. Подготовку сотрудницы МЧС начали еще в ноябре прошлого года.

Мужской парадный расчет примет участие в мероприятии уже в десятый раз. 90 спасателей готовились к маршу в течение двух месяцев.

Напомним, военный парад войск Новосибирского гарнизона стартует 9 мая в 10:00. Зрителями станут ветераны, бойцы СВО и члены их семей.