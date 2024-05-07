Будет ли в Новосибирске салют в честь Дня Победы 9 мая 2024 года?

9 мая Новосибирская область масштабно отметит 79-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в этот день в городе запустят артиллерийский салют. Эту информацию подтвердил замгубернатора региона Сергей Нелюбов во время оперативного совещания.
Он отметил, что праздничные мероприятия завершит артиллерийский салют в честь 79-й годовщины Великой Победы. Он пройдет с 21.50 до 22.00 на Михайловской набережной.
Отметим, что недавно в мэрии Новосибирска сообщили о полной отмене всех фейерверков, в том числе на площадке за зданием театра оперы и балета. Такое решение власти приняли в целях обеспечения безопасности горожан на массовых мероприятиях. А выделенные на салют средства планировалось направить на организацию празднования Дня города в этом году.
«При проведении всех мероприятий будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности в местах массового пребывания граждан», — заключил Сергей Нелюбов.