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Будет ли в Новосибирске салют в честь Дня Победы 9 мая 2024 года?

В городе все-таки запустят салют, посвященный Дню Победы.

Источник: Freepik

9 мая Новосибирская область масштабно отметит 79-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в этот день в городе запустят артиллерийский салют. Эту информацию подтвердил замгубернатора региона Сергей Нелюбов во время оперативного совещания.

Он отметил, что праздничные мероприятия завершит артиллерийский салют в честь 79-й годовщины Великой Победы. Он пройдет с 21.50 до 22.00 на Михайловской набережной.

Отметим, что недавно в мэрии Новосибирска сообщили о полной отмене всех фейерверков, в том числе на площадке за зданием театра оперы и балета. Такое решение власти приняли в целях обеспечения безопасности горожан на массовых мероприятиях. А выделенные на салют средства планировалось направить на организацию празднования Дня города в этом году.

«При проведении всех мероприятий будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности в местах массового пребывания граждан», — заключил Сергей Нелюбов.

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