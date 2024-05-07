Будет ли в Новосибирске салют в честь Дня Победы 9 мая 2024 года?

Отметим, что недавно в мэрии Новосибирска сообщили о полной отмене всех фейерверков, в том числе на площадке за зданием театра оперы и балета. Такое решение власти приняли в целях обеспечения безопасности горожан на массовых мероприятиях. А выделенные на салют средства планировалось направить на организацию празднования Дня города в этом году.