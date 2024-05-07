Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске 8 мая ожидается сильный ветер

В центральных и южных районах Красноярского края 8 мая ожидается сильный ветер.

Сейчас в Ричмонде: +20° 4 м/с 88% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Днем 8 мая в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Такой прогноз дают специалисты Среднесибирского УГМС.

Помимо этого, завтра в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Жителям региона рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.

На прошлой неделе в пресс-центре «КП»-Красноярск прошла традиционная пресс-конференция, посвященная погодным сюрпризам и опасностям начавшегося месяца. Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какой будет погода в мае, а заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Роман Ветчинников предупредил о рисках ЧС в регионе.