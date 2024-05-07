В Красноярске 8 мая ожидается сильный ветер

Днем 8 мая в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Такой прогноз дают специалисты Среднесибирского УГМС.
Помимо этого, завтра в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.
Жителям региона рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.
На прошлой неделе в пресс-центре «КП»-Красноярск прошла традиционная пресс-конференция, посвященная погодным сюрпризам и опасностям начавшегося месяца. Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какой будет погода в мае, а заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Роман Ветчинников предупредил о рисках ЧС в регионе.