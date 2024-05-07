Минкульт Новосибирской области не планирует сотрудничество с Кологривым

Региональный минкульт не планирует сотрудничество с актером из Новосибирска Никитой Кологривым. Об этом сообщает Nsk.om1.ru.
— Министерство культуры Новосибирской области в настоящее время не планирует реализацию совместных мероприятий и проектов в области кинематографии с актёром Н. Кологривым", — ответили редакции в ведомстве.
КП-Новосибирск связалась с минкультом НСО. Однако там корреспонденту информацию об этом не подтвердили.
Ранее Никита Кологривый заявлял, что намерен снимать на своей родине фильм про сибирских ученых, но после скандальной истории в местном баре и 7 суток ареста планы актеру пришлось поменять.