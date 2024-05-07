В Петербурге выросла стоимость проезда по Неве на пароме

Кроме «Водохода», в Петербурге в летнем сезоне-2024 также будут работать две паромные переправы перевозчика «Астра Марин». Одну из них, между Мытнинской (у Петропавловской крепости) и Адмиралтейской набережными, уже открыли. Другая, между 2-м Елагиным мостом (причал «Крестовский остров») и «Питерлэндом» (парк 300-летия), заработает во второй половине мая. Транспорт будет ходить каждый день с 11 утра, раз в 30 минут. Время в пути — 15 минут, стоимость проезда — 250 рублей. На обеих водных линиях используются 11-местные тримараны.