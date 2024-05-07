В Петербурге выросла стоимость проезда по Неве на пароме

Один из крупнейших оператор речных круизов полного цикла в России — компания «ВодоходЪ» — повысила тарифы на проезд между проспектом Обуховской Обороны и причалом возле Эрмитажа по воде. За использование теплохода на этом маршруте придётся заплатить на 50−100 рублей дороже — в зависимости от дня недели и длительности проезда. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
Издание отмечает, что в перечень маршрутов водного транспорта Петербурга внесли изменения. В частности, была отменена промежуточная остановка «регулярной городской линии» метеора на Синопской набережной. Сейчас по пути следования от Речного вокзала до Дворцовой набережной есть только одна остановка — на Арсенальной набережной, у Финляндского вокзала.
В результате продолжительность рейса сократилась с 90 минут до 45 минут (утром от Речного вокзала до причала у Эрмитажа) и до 35 минут вечером (обратный рейс).
Что касается стоимости проезда, теперь за одну остановку (до Финляндского вокзала, метро «Площадь Ленина») по будням придётся заплатить 150 рублей вместо 100. Однако цена за весь маршрут осталась прежней — 300 рублей. По выходным стоимость одной остановки — 200 рублей, а весь путь в одну сторону — 400.
Кроме «Водохода», в Петербурге в летнем сезоне-2024 также будут работать две паромные переправы перевозчика «Астра Марин». Одну из них, между Мытнинской (у Петропавловской крепости) и Адмиралтейской набережными, уже открыли. Другая, между 2-м Елагиным мостом (причал «Крестовский остров») и «Питерлэндом» (парк 300-летия), заработает во второй половине мая. Транспорт будет ходить каждый день с 11 утра, раз в 30 минут. Время в пути — 15 минут, стоимость проезда — 250 рублей. На обеих водных линиях используются 11-местные тримараны.
С 24 мая начнёт ходить метеор в Петергоф. Старт — от причала «Набережная Макарова» во временном интервале с 10:15 до 16:15. Взрослый билет будет стоить 1000 рублей, детский — 600.
Также проект «Остров фортов» и судоходная компания «Нева Тревел» открыли сезон регулярного пассажирского водного сообщения между Петербургом и Кронштадтом. В этом сезоне скоростные пассажирские катамараны будут курсировать на линии ежедневно. Запланировано не менее 6 рейсов в день в обе стороны, а в «пиковые» дни на маршруте будут работать дополнительные суда, и количество рейсов могут увеличить до 14 в день.
Всего же в этом году подано 25 заявок от пяти перевозчиков — в основном, на прогулки и экскурсии.