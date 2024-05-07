Деревья с улицы Куйбышева высадят в других местах Самары

В мае 2024 года в Самаре местные жители обеспокоились вырубкой деревьев, которая ведется на улице Куйбышева. Горожане написали в соцсетях, что выкорчевали даже молодые деревья, которые посадили в 2022 году. Ситуацию прокомментировали в мэрии.