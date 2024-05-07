Деревья с улицы Куйбышева высадят в других местах Самары

В мае 2024 года в Самаре местные жители обеспокоились вырубкой деревьев, которая ведется на улице Куйбышева. Горожане написали в соцсетях, что выкорчевали даже молодые деревья, которые посадили в 2022 году. Ситуацию прокомментировали в мэрии.
— На улице Куйбышева идет комплексный ремонт, он предусматривает обновление озеленения. Деревья, которые убирают, не пропадут, а будут высажены на других улицах центра города, — рассказали в пресс-службе администрации Самары.
А на этой улице будет новая концепция озеленения. Ее окончательно сформируют осенью 2024 года. Жителей попросили набраться терпения и переждать временные неудобства.
Напомним, в этом году расширяются виды и увеличиваются объемы работ в Самаре. Комплексное обновление ждет улицу Куйбышева в границах Венцека и Вилоновской. Помимо автодорог работы затронут тротуары, газоны, бортовой камень, люки смотровых и дождеприемных колодцев.