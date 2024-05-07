Свердловские ветераны Великой Отечественной войны получили выплату к 9 Мая

Праздничная выплата ко Дню Победы полагается ветеранам Великой Отечественной войны, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда, а также граждан, проходивших военную службу или работавших в тылу в период Великой Отечественной войны, награждённых орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд.