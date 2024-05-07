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Свердловские ветераны Великой Отечественной войны получили выплату к 9 Мая

Всего в регионе уже менее 200 получателей.

Отделение СФР по Свердловской области перечислило 175 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны единовременную выплату, приуроченную ко Дню победы.

Праздничная выплата ко Дню Победы полагается ветеранам Великой Отечественной войны, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда, а также граждан, проходивших военную службу или работавших в тылу в период Великой Отечественной войны, награждённых орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд.

Выплата в размере 10 тыс. руб. была назначена автоматически и поступила получателям вместе с пенсией.