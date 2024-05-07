В Красноярском крае скоро запретят «наливайки»

«Для того, чтобы стать предприятием общепита, нужно будет получить лицензию у краевого Минпромторга, которую выдают только настоящим организациям общественного питания, где есть столики и основная выручка с продажи другой продукции, а не алкогольной. Иначе это магазин. Наша инициатива проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, где каждый предприниматель может высказаться», — рассказал Председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.