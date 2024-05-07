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В Красноярском крае скоро запретят «наливайки»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Под «наливайками» подразумевают расположенные в жилых домах магазины, торгующие алкогольными напитками после 23 часов.

Источник: Заксобрание Красноярского края

Речь идет о розничных магазинах, которые находятся, как правило, на первых этажах жилых домов и продают по ночам алкоголь. То есть это не бары, кафе и рестораны, которым и после 23:00 по закону разрешено продавать горячительные напитки, а обычные торговые точки, маскирующиеся под предприятия общепита. Например, что самое распространенное, ставят в торговых залах небольшие столики.

Теперь работа «наливаек» прекратится. Федеральным законодательством регионы теперь могут самостоятельно провести разграничение и отделить общепит от розничных магазинов. Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края уже разработали соответствующий законопроект.

«Для того, чтобы стать предприятием общепита, нужно будет получить лицензию у краевого Минпромторга, которую выдают только настоящим организациям общественного питания, где есть столики и основная выручка с продажи другой продукции, а не алкогольной. Иначе это магазин. Наша инициатива проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, где каждый предприниматель может высказаться», — рассказал Председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.

То есть, такие «наливайки» не исчезнут, но будут обязаны работать, как обычные розничные магазины. Проще говоря, не смогут продавать алкоголь после 23:00.

«Важно начинать наводить в этом плане порядок. Не рубить с плеча и запрещать всё и вся. Но, тем не менее, реагировать на обращения жителей и искать механизмы для ограничений или запрета», — отметил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев.

Депутаты намерены рассмотреть законопроект в первом чтении уже в мае. И, как отметил Егор Васильев, возможно, удастся принять его летом текущего года.

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