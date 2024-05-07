В элитном поселке Красноярска арендатор земли незаконно перекрыл подход к Енисею

Арендаторы участков возвели заборы высотой от 1,5 до 3 метров на берегу реки. Позже выяснилось, что эта территория частично находится в границах земель водного фонда и является собственностью Российской Федерации. Органы местного самоуправления не могут распоряжаться этим участком.