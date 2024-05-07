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В элитном поселке Красноярска арендатор земли незаконно перекрыл подход к Енисею

Арендатора земли в Удачном обязали снести забор и освободить доступ к Енисею.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске арендатора земли в коттеджном поселке «Удачный» заставили снести забор на берегу Енисея, который ограждал нежилые строения. Об этом пишут Gornovosti со ссылкой на краевую прокуратуру.

Арендаторы участков возвели заборы высотой от 1,5 до 3 метров на берегу реки. Позже выяснилось, что эта территория частично находится в границах земель водного фонда и является собственностью Российской Федерации. Органы местного самоуправления не могут распоряжаться этим участком.

— Помимо этого, возведение заборов нарушило границу 20-метровой береговой полосы, тем самым лишило граждан доступа к водным объектам общего пользования, — добавили в надзорном ведомстве.

Прокуратура через суд заставила пользователя земли демонтировать забор. Отмечается, что все строения уже снесены — местные жители снова получили доступ к реке.

Прокуратура