«Три раза убил “Бабу Ягу”: командир с позывным “Зима” из Иркутской области подстрелил опасный коптер и спас 53 бойца СВО

— Помню, как впервые встретился с этим дроном. Он всю ночь нас с бойцами «кошмарил», скидывая сразу по четыре снаряда от ручного противотанкового гранатомета. Сбросит и тут же возвращается на базу на перезарядку, а потом вновь к нам. К тому же Яга была в сопровождении еще двух маленьких беспилотников с тепловизорами. По сути, это были ее глаза. Неделю их ловили! Какие только ловушки не придумывали. Однажды развели в подбитой машине костер. Надеялись, наводчик подумает, что там люди, подлетит ближе, скинуть снаряд, а мы ослепим его вспышкой от светошумовой гранаты. Не удалось! И только спустя пару дней сбили заразу двухствольным вертикальным ружьем с мелкой картечью. Попали в винты. Нам крупно тогда повезло, что снаряд в нас не прилетел за все это время.