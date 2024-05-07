«Три раза убил “Бабу Ягу”: командир с позывным “Зима” из Иркутской области подстрелил опасный коптер и спас 53 бойца СВО

«В моей копилке уже три Бабы Яги», — с улыбкой рассказывает 26-летний Вячеслав Черник, командир батареи с позывным «Зима» из Зиминского района Иркутской области. Именем злобного сказочного персонажа наши бойцы нарекли квадрокоптер — огромный беспилотник с несколькими снарядами. При встрече с ним счет идет на минуты. Нужно как можно быстрее подбить аппарат, пока он не успел подорвать людей и технику. А Вячеславу удалось трижды спасти больше 50 бойцов и технику от Бабы Яги. О подвигах земляка рассказали в региональном исполкоме Народного фронта в Иркутской области. Подробнее — в материале КП-Иркутск.
«Пошел по стопам прадеда».
— Меня всегда вдохновлял прадедушка, участник Великой Отечественной войны, — признается Вячеслав. — Когда беру в руки его медаль «За отвагу», переполняет чувство гордости за то, что я — его потомок. Его пример и привел меня на службу.
Окончив 11 классов школы, Вячеслав поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию Санкт-Петербурга. После пяти лет учебы выпустился в звании лейтенанта. По распределению попал в артиллерийские войска военной части Кемеровской области.
— Прослужил на Кузбассе два года командиром взвода. А в конце февраля 2022 года перевелся в зону СВО и дали в подчинение 25 бойцов. Тогда мне удалось уничтожить два огромных коптера. Между собой называем их «Баба Яга».
Почему такое прозвище? Ну, во-первых, беспилотник настолько мощный, что может переносить на себе до 50 кг веса. Обычно к нему прикрепляют от трех до шести снарядов. Во-вторых, он «костлявый» и длиннющий. Будто повторяет параметры сказочного персонажа. Да и на охоту выходит исключительно ночью, ведь не заметить в небе такую махину просто невозможно. Привлекает внимание огромными размерами и громким звуком лопастей. При этом аппарат оснащен камерой ночного видения, поэтому бьет точно в цель — по людям и по технике. И сбить его очень непросто.
«Встретил на ночном дежурстве дрон».
Первый раз Вячеслав повстречался с «Бабой Ягой» на ночном дежурстве в ноябре 2022 года. Распознал коптер, который завис в 100 метрах над землей, по звуку. Пришлось спустить не одну обойму, чтобы уничтожить дрон. Кстати, стрелял сибиряк из автомата Калашникова, который оснащен прицелом с тепловизором. В ночи только по нагретому аккумулятору можно разглядеть летательный аппарат.
— Тяжело попасть из автомата. Ведь, несмотря на громоздкость коптера, он все равно маневренный. Операторы, которые им управляют, не держат БПЛА на одном месте, перемещают в разные стороны для непредсказуемости. Зафиксировать автомат из-за этого тяжело. А если нет прицела с тепловизором, то приходится просто открывать шквальный огонь со всех сторон.
Следующий раз сибиряк уничтожил «Бабу Ягу» в феврале 2023 года тоже во время дежурства. А в третий раз — в апреле 2024 года.
— В этот раз «Баба Яга» несла на себе три снаряда. Обезвреживать не торопимся коптер. Может рвануть. Ждем пару часов и только потом подходим снять аккумулятор и снаряды. А еще однажды удалось сбить маленький беспилотник-камикадзе.
В апреле командира теперь уже батареи наградили Орденом Мужества. Кстати, это не первая награда. За все время пребывания в зоне СВО Вячеславу вручили две медали: «За боевые отличия» и «За отвагу». Кстати, дома своего героя ждут любящая жена Валерия и полуторагодовалая дочь София.
— Пару раз в год уезжаю в отпуск домой. Ближайший дадут в августе. А так стараюсь каждый день звонить семье. Близкие, конечно, переживают и молятся за мою жизнь.
«Бойцу трижды повезло!».
Старший связист и оператор беспилотных летательных аппаратов Николай Зарипов (имя изменено по просьбе героя — прим. Ред.) раскрыл тонкости сбития Бабы Яги.
— Помню, как впервые встретился с этим дроном. Он всю ночь нас с бойцами «кошмарил», скидывая сразу по четыре снаряда от ручного противотанкового гранатомета. Сбросит и тут же возвращается на базу на перезарядку, а потом вновь к нам. К тому же Яга была в сопровождении еще двух маленьких беспилотников с тепловизорами. По сути, это были ее глаза. Неделю их ловили! Какие только ловушки не придумывали. Однажды развели в подбитой машине костер. Надеялись, наводчик подумает, что там люди, подлетит ближе, скинуть снаряд, а мы ослепим его вспышкой от светошумовой гранаты. Не удалось! И только спустя пару дней сбили заразу двухствольным вертикальным ружьем с мелкой картечью. Попали в винты. Нам крупно тогда повезло, что снаряд в нас не прилетел за все это время.
Николай объясняет, что «Зима» был вооружен автоматом Калашникова (АК-12), калибр которого составляет 5,45. Таким оружием возможно сбить, хоть и сложно. Ведь попасть нужно в блок питания, камеру или лопасти, а это трудно, когда объект непрерывно двигается. Однако прицел с тепловизором упрощает работу.