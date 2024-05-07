На поезд «Калининград — Челябинск» стартовала продажа билетов

Поезд с купейными и плацкартными вагонами будет ходить по понедельникам, отправление в 9:27 с прибытием в Челябинск по четвергам в 6:18. Обратно из Челябинска поезд будет отправляться по четвергам с 6 июня по 15 сентября в 22:27 и прибывать на Южный вокзал Калининграда по воскресеньям в 13:32.