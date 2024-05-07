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На поезд «Калининград — Челябинск» стартовала продажа билетов

Направление откроется 3 июня.

Сезонный поезд сообщением Калининград — Челябинск будет курсировать с 3 июня по 9 сентября. На него стартовала продажа билетов. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Поезд с купейными и плацкартными вагонами будет ходить по понедельникам, отправление в 9:27 с прибытием в Челябинск по четвергам в 6:18. Обратно из Челябинска поезд будет отправляться по четвергам с 6 июня по 15 сентября в 22:27 и прибывать на Южный вокзал Калининграда по воскресеньям в 13:32.

Сесть или выйти на территории Литвы не получится.