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«Почта России» выпустила марку, посвященную вступлению Путина в должность президента

На памятном знаке изображены карта России и штандарт главы государства.

Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. «Почта России» 7 мая, в день вступления Владимира Путина в должность президента России, ввела в обращение специальную марку. Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

На памятном знаке изображены карта России и штандарт главы государства. Марка вышла тиражом 156 тыс. экземпляров. Ее номинал — 29 рублей.

Путин в пятый раз вступит в должность президента России. Торжественная церемония пройдет в полдень в Кремле. На прошедших в марте президентских выборах действующий глава государства получил 87,28% голосов и был избран на новый шестилетний срок.

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