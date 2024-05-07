«Почта России» выпустила марку, посвященную вступлению Путина в должность президента

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. «Почта России» 7 мая, в день вступления Владимира Путина в должность президента России, ввела в обращение специальную марку. Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.
На памятном знаке изображены карта России и штандарт главы государства. Марка вышла тиражом 156 тыс. экземпляров. Ее номинал — 29 рублей.
Путин в пятый раз вступит в должность президента России. Торжественная церемония пройдет в полдень в Кремле. На прошедших в марте президентских выборах действующий глава государства получил 87,28% голосов и был избран на новый шестилетний срок.