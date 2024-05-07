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«Красноярские Столбы» закроют для туристов до конца мая

Территория парка будет закрыта для посещения в связи с проведением «месячника тишины» и пожароопасной обстановкой.

Источник: Национальный парк "Красноярские столбы"

«Красноярские Столбы» закроют для туристов до конца мая в связи с проведением «месячника тишины» и пожароопасной обстановкой. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.

Территорию парка будет закрыта для посещения с 13 по 31 мая. Туристы смогут посетить только чашу Гранитного карьера и научно-познавательный центр «Столбы» со стороны Восточного входа в национальный парк.

«Посещение территории со стороны центрального входа и Фанпарка “Бобровый лог” будет невозможно! Пожалуйста, отнеситесь с пониманием и учитывайте эту информацию при посещении национального парка», — рассказали в пресс-службе парка.

Напомним, «Месячник тишины» — это весенний период покоя на особо охраняемых природных территориях для профилактики пожарной опасности.

туризм и отдых