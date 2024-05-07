Антонов назвал учения ядерных сил вынужденной мерой
Дипломат подчеркнул, что США и их союзники расширяют поставки Украине разного вида вооружений, они становятся всё более смертоносными. Оружие предназначается для убийства русских и ударов по территории России.
Си Цзиньпин отверг критику Запада за сотрудничество с Россией
Оказание давления на Россию по ситуации на Украине для Китая неинтересно, а подобное предложение со стороны Запада возмутительно.
Израиль взял под контроль палестинскую часть КПП Рафах
Более 150 объектов ХАМАС были уничтожены.
Посольство России высмеяло пост NASA о первом космонавте
В публикации NASA сообщалось, что 63 года назад «первый в истории пилотируемый полет в космос» совершил Алан Шепард на корабле Freedom 7 в рамках миссии «Меркурий-Редстоун-3».
Раскрыто, что мошенники делают с аккаунтами жертв на Госуслугах
Мошенники могут снять все деньги со счетов жертвы, набрать кредитов на ее имя, а также узнать сведения, которые можно использовать в дальнейших аферах, в том числе, с участием посторонних.
Главные новости 7 мая
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Антонов назвал учения ядерных сил вынужденной мерой