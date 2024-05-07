Южноуральцам перечислили самые «дорогие» вакансии мая

От 100 тысяч до 120 тысяч рублей предлагают на вакансии младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка в деятельности судов. Сотруднику необходимо обеспечивать безопасность судей, участников судебного процесса и должностных лиц службы судебных приставов на территории Херсонской области. Кандидат должен иметь образование не ниже среднего профессионального и допуск по состоянию здоровья. Работодатель предлагает пенсию по выслуге лет после 20 лет службы, увеличенный отпуск, оплату проезда к месту отпуска сотрудника и одного члена его семьи, возможность принимать активное участие во внеслужебной деятельности.