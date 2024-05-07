Южноуральцам перечислили самые «дорогие» вакансии мая

Топ «дорогого» майского рейтинга возглавила вакансия наладчика станков с ЧПУ, где предлагают ежемесячный доход до 220 тысяч рублей. Специалисту предстоит работать на новых токарных и фрезерных станках с ЧПУ на предприятии по механической обработке металла. От соискателя требуют опыт работы от трёх лет, но при его отсутствии есть возможность устроиться оператором. В рабочем графике есть ночные и дневные смены.
Если далеко уезжать не хочется, то в столовой Челябинска требуется повар, которому обещают зарплату от 120 тысяч рублей. Соискатель должен знать технологию приготовления блюд и кулинарных изделий, уметь пользоваться технико-технологическими картами и знать санитарные нормы и правила. Работодатель предоставляет бесплатное питание, а для иногородних сотрудников предусмотрено общежитие.
От 100 тысяч до 120 тысяч рублей предлагают на вакансии младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка в деятельности судов. Сотруднику необходимо обеспечивать безопасность судей, участников судебного процесса и должностных лиц службы судебных приставов на территории Херсонской области. Кандидат должен иметь образование не ниже среднего профессионального и допуск по состоянию здоровья. Работодатель предлагает пенсию по выслуге лет после 20 лет службы, увеличенный отпуск, оплату проезда к месту отпуска сотрудника и одного члена его семьи, возможность принимать активное участие во внеслужебной деятельности.
Тракторист-машинист в Челябинске может зарабатывать от 100 тысяч рублей. На новом экскаваторе-погрузчике LiuGong 777А, ему предстоит выполнять соответствующие работы (копка, планировка, уборка, погрузка снега и мусора
На производственное предприятие «АвтоПак» требуется печатник на флексопечатную машину, которому готовы выплачивать 90−105 тысяч рублей в месяц. Он должен работать на флексографичной машине ярусного типа, печатать водными красками на рулонных материалах. Для трудоустройства обязательно иметь опыт работы от одного года.
Работа занимает большую часть нашей жизни. Поэтому очень важно, находясь на рабочем месте, уделять своему самочувствию пристальное внимание. А как это лучше сделать, рассказали специалисты Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.