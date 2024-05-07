Отопление снова включили в детсадах и школах города Дзержинска

Отопление снова включили в дзержинских детских садах и школах из-за погоды. Сейчас температура в помещениях достигает 20 градусов и выше. Об этом пишут «Дзержинские ведомости».
Напомним, что в городе химиков прекратили подачу тепла еще 25 апреля. Однако из-за пришедших в регион холодов было принято решение включить батареи в образовательных и дошкольных учреждениях. Кроме того, тепло подали и в перинатальный центр.
Уточняется, что котельные в Дзержинске начали работать еще 3 мая.
Ранее мы писали, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял решение включить отопление на минувшей неделе.
Напомним, что дождь со снегом ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе. В столице Приволжья потеплеет к 10 мая. При этом столбики термометров покажут не выше +9 градусов.