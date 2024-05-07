Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Праздничный салют пройдет на набережной Самары 9 мая в 22:00

В Самаре запустят артиллерийский салют с 1-й очереди набережной в День Победы.

Источник: Комсомольская правда

В День Победы, 9 мая, в Самаре пройдет ряд праздничных мероприятий, которые завершатся традиционным салютом. Стали известны время и место его проведения.

— Артиллерийский салют украсит небо в 22:00, его запустят с 1-й очереди самарской набережной, — рассказали в правительстве Самарской области.

Напомним, 7 мая на площади Куйбышева в 10:00 проведут генеральную репетицию военного парада и военно-исторической части. В это время пройти на площадь не получится. В ходе тренировок военного парада с 1-й очереди набережной Волги будут производиться холостые залпы. Горожан просят не пугаться и не паниковать.

В военном параде будут участвовать более 20 парадных расчетов и около 30 единиц военной техники. Торжественное прохождение военной техники откроет легендарный танк Т-34 образца 1941 года. Также в День Победы пройдет патриотическая акция «Солдатская каша».

праздники