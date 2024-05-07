Праздничный салют пройдет на набережной Самары 9 мая в 22:00

В День Победы, 9 мая, в Самаре пройдет ряд праздничных мероприятий, которые завершатся традиционным салютом. Стали известны время и место его проведения.
— Артиллерийский салют украсит небо в 22:00, его запустят с 1-й очереди самарской набережной, — рассказали в правительстве Самарской области.
Напомним, 7 мая на площади Куйбышева в 10:00 проведут генеральную репетицию военного парада и военно-исторической части. В это время пройти на площадь не получится. В ходе тренировок военного парада с 1-й очереди набережной Волги будут производиться холостые залпы. Горожан просят не пугаться и не паниковать.
В военном параде будут участвовать более 20 парадных расчетов и около 30 единиц военной техники. Торжественное прохождение военной техники откроет легендарный танк Т-34 образца 1941 года. Также в День Победы пройдет патриотическая акция «Солдатская каша».