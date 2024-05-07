Праздничный салют пройдет на набережной Самары 9 мая в 22:00

Напомним, 7 мая на площади Куйбышева в 10:00 проведут генеральную репетицию военного парада и военно-исторической части. В это время пройти на площадь не получится. В ходе тренировок военного парада с 1-й очереди набережной Волги будут производиться холостые залпы. Горожан просят не пугаться и не паниковать.