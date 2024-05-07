Стивен Сигал приехал в Кремль на инаугурацию Путина

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ТАСС.
Сейчас актер живет в РФ, с 2016 года у него есть российское гражданство. Сигал также на общественных началах является спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям и общему культурно-историческому наследию.
На церемонии инаугурации президента присутствуют несколько тысяч человек. Попасть туда можно только по приглашениям.