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Стивен Сигал приехал в Кремль на инаугурацию Путина

На церемонии инаугурации президента присутствуют несколько тысяч человек. Попасть туда можно только по приглашениям.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ТАСС.

Сейчас актер живет в РФ, с 2016 года у него есть российское гражданство. Сигал также на общественных началах является спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям и общему культурно-историческому наследию.

На церемонии инаугурации президента присутствуют несколько тысяч человек. Попасть туда можно только по приглашениям.

Путин Владимир