Открытые парковки в Нижнем Новгороде в праздничные дни будут работать бесплатно

Также специалисты напоминают нижегородцам, что резидентные и льготные парковочные разрешения необходимо оформлять ежегодно. Для продления резидентного и льготного парковочного разрешения необходимо подать заявление на портале Госуслуг (gu.nnov.ru) или обратиться в МФЦ. Участникам СВО и владельцам электромобилей необходимо подать заявление на портале Госуслуг (gu.nnov.ru) или обратиться в МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода».
В городском департаменте отметили, что парковочная система с применением штрафных санкций к тем, кто не соблюдает установленные правила, запущена и работает на 109 открытых парковочных зонах.
Напомним, для тех, кто живет рядом с платными парковками, предусмотрены резидентные парковочные разрешения стоимостью 3 тысячи рублей в год. К тому же предусмотрено бесплатное пользование парковками для инвалидов, многодетных семей, участников СВО, владельцев электромобилей при условии оформления льготного парковочного разрешения. С 20:00 до 08:00 в будни и круглосуточно в выходные и праздничные дни парковками можно пользоваться бесплатно.
Справка
На сайте «Платное парковочное пространство» (parkovkinn.ru) можно ознакомиться с порядком оформления парковочных разрешений, с перечнем платных парковочных зон, с информацией о приобретении абонементов. По всем уточняющим вопросам можно обратиться в единый контакт-центр «Платное парковочное пространство», тел.: 8−800−4444−052.