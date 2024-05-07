В Казани в 2024 году Сабантуй отметят 23 июня

В Казани в 2024 году татарский народный праздник Сабантуй отметят 23 июня. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.
Согласно документу, в Набережных Челнах этот праздник пройдет 15 июня, а в других населенных пунктах региона — 8 и 9 июня. Все эти даты определены с учетом предложений органов местного самоуправления.
Сабантуй — это ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Его название происходит из тюркских языков и означает «праздник плуга».